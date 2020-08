¿Alguien vio a Ney? Bayern Munich derrota al PSG en la final de la Champions y los memes tunden a Neymar

El crack brasileño no fue de peso en la final de la Champions League

Este domingo se llevó a cabo la esperada final de la UEFA Champions League entre PSG y Bayern Munich. Tras 90 minutos muy disputados, el equipo alemán se impuso sobre el parisino por la mínima diferencia con un gol de Kingsley Coman.

Tras el silbatazo final, las redes sociales explotaron y enfocaron su atención en Neymar, pues el futbolista brasileño no fue de peso en el partido y no pudo guiar a su equipo a la victoria. Como resultado, los memes no se hicieron esperar y a continuación te dejamos con algunos de ellos.

