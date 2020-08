El mundo del deporte recuerda a Kobe Bryant en el que habría sido su cumpleaños número 42

Ya han pasado siete meses desde el terrible accidente en el que perdió la vida Kobe Bryant y su hija Gigi, pero el legado del ídolo del baloncesto se mantiene aún intacto. Este domingo 23 de agosto, Kobe estaría celebrando su cumpleaños 42 y el mundo no se olvidó de ello.

Por la mañana, Vanessa Bryant escribió una emotiva carta a su esposo fallecido, en el que decía cuanto lo extrañaba y le desea un feliz cumpleaños. Posteriormente, medios de comunicación, marcas y personajes del mundo del deportes mandaron su reconocimiento y felicitaciones hasta el cielo también.

Nike lanzó un inspirador spot narrado por Kendrick Lamar, en el que recordó la “Mamba mentality” de Kobe. “Kobe nos enseñó a ser mejores. Mejor anotador, mejor mentor, mejor padre, mejor campeón. Hoy, en su cumpleaños, continuamos su interminable búsqueda de lo mejor”, escribió la marca deportiva.

Kobe taught us to be better. A better scorer, better mentor, better father, better champion. Today, on his birthday, we continue his endless pursuit of better.

El rapero Snoop Dogg también se unió a los festejos por el cumpleaños 42 de Black Mamba y le compuso un tema, el cual publicó acompañado de un video con jugadas de Kobe y murales en su honor.

Los Dodgers de Los Ángeles también publicaron un video en el que recuerdan el legado de Kobe, quien era un ferviente fanático del equipo de la MLB.

Por si esto fuera poco, en su partido del domingo, los Dodgers salieron al diamente vistiendo las míticas playeras que usó Kobe en sus dos etapas con el equipo, con los números 8 y 24.

Alex Rodríguez también se tomó el tiempo de recordar al legendario basquetbolista quien además era su amigo. “Las leyendas se extrañan, pero nunca se olvidan. Tuve el placer de llamar a Kobe Bryant mi amigo durante 20 años. Nadie, y me refiero a nadie, trabajó más duro y con más pasión para ser grande, día tras día. Como jugador, como entrenador, como mentor, como esposo y como padre”, escribió ARod.

Legends are missed, but never forgotten.

I had the pleasure of calling Kobe Bryant my friend for 20 years. Nobody, and I mean nobody, worked harder and more passionately to be great, day in and day out. As a player, as a coach, as a mentor, as a husband and as a father. 💜💛 pic.twitter.com/F1IxskIDyP

— Alex Rodriguez (@AROD) August 23, 2020