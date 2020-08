¿Es todavía posible el envío de un segundo cheque de $1,200 por persona? Esto es lo que se sabe

La respuesta a la pregunta de titular de este artículo es que sí, todavía es posible, si los demócratas y republicanos abren una ventana en las negociaciones de septiembre cuando trabajen el presupuesto del año fiscal 2021.

Eso daría suficiente tiempo al Departamento del Tesoro para enviar la ayuda de $1,200 dólares por persona, más $500 por niño, a las familias estadounidenses.

Por ahora, los republicanos tienen listo un proyecto de ayuda económica, pero no integraron el envío de un cheque de estímulo, aunque es uno de los primeros acuerdos con demócratas y la Casa Blanca.

El estira y afloja entre ambas partes está atorado en la presión de demócratas para incrementar los fondos a $2 billones de dólares, no a $1 billón de dólares, como querían originalmente los republicanos, quienes ahora incluso redujeron ese monto.

En tanto, los demócratas aprobaron destinar $25,000 millones de dólares a la Oficinal Postal, para hacer frente a la carga de trabajo por las elecciones del 3 de noviembre y el voto por correo.

El jefe de Gabinete, Mark Meadows, criticó a los demócratas por avalar esos fondos, pero no aprobar la ayuda económica para familias, aunque no mencionar que los congresistas en la Cámara, liderados por Nancy Pelosi, aprobaron la Ley HEROES, la cual fue bloqueada por republicanos en el Senado.

“Presidenta Pelosi y demócratas: si realmente quieren ayudar a los estadounidenses, ¿qué tal aprobar una ayuda para los pequeños negocios y el bono al seguro de desempleo junto con la financiación postal?”, cuestionó. “Estamos de acuerdo en esto. NO hay razón para no enviar ayuda a los estadounidenses en este momento”.

Speaker Pelosi and Democrats: if you really want to help Americans, how about passing relief for small businesses and unemployment assistance ALONG with postal funding?

We agree on these. There’s NO reason not to deliver relief for Americans right now.

— Mark Meadows (@MarkMeadows) August 22, 2020