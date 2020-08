Interceptan embarcaciones con inmigrantes cubanos en las costas de Florida

Una balsa de unos de 27 pies y otro bote de remos fue interceptada en los Cayos de Florida por la Guardia Costera con migrantes cubanos a bordo.

La embarcación fue avistada a unas 19 millas al sur de Long Key el martes, mientras que el bote de remos fue interceptado a unas 43 millas de Marathon el miércoles.

