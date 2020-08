Mujer ofrece en venta virginidad de bebita de su amante por venganza

Pidió menos de $5 dólares por la recién nacida y la indignación no se ha hecho esperar

En redes sociales se ha generado indignación pues el municipio de Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al sur de México, una mujer “puso a la venta” la virginidad de una niña recién nacida en menos del equivalente a $5 dólares (100 pesos), esto como supuesta venganza contra la esposa del hombre con quien mantiene una relación extramarital.

“Es virgen y la vendo porque mi marido no me da para mantenerla… Ofrezcan” se lee en la primera publicación de una usuaria quien se identifica como “YANET JB”.

La respuesta llegó minutos después de otra mujer, quien al parecer se trata de madre de la bebé que aparece en la fotografía:

“Hija de toda tu reputísima madre, con mi hija no te metas maldita arrastrada, si tanto te duele el descarado de mi marido no me deje, pues es por algo estúpida, pero con mi niña no te metas, él sí puede decir qué es suya, con mi hija no pendeja porque sola no estoy, y si pelea su pedazo de carne, pues es todo tuyo”.

Los comentarios en contra de quien ofrece a la bebé no se hicieron esperar, e incluso denunciaron la publicación.

Hasta el momento no se ha registrado una denuncia formal en contra de la publicación ni de la supuesta mujer que la hizo, ni de las autoridades que podrían ejercer acción penal por el presunto delito de corrupción de menores.

