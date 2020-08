Nueva York logra sus mejores cifras en pacientes con coronavirus desde marzo

La mejor noticia es que el estado registró cero muertes el sábado

El estado de Nueva York está de plácemes, pero no baja la guardia ante la reducción de cifras sobre contagios de coronavirus y hospitalizaciones. La mejor noticia es que en las últimas 24 horas no murieron personas por este padecimiento.

Esto ocurre a semana y media de que los colegios sean reabiertos, en medio de críticas y el miedo entre padres de familia de un posible aumento contagios.

El gobernador Andrew Cuomo destacó los logros, pero matuvo la advertencia que es ya una constante: “No se equivoquen… este virus todavía está aumentando”.

Las hospitalizaciones se redujeron a 472, el número más bajo desde el 16 de marzo; el número de pacientes en terapia intensiva (ICU) se redujo a 110, el más bajo desde el 15 de marzo; las intubaciones se redujeron a 50, también la cifra más baja desde mediados de marzo.

Otra buena noticia es que las pruebas positivas de COVID-19 han sido de menos del uno por ciento durante 16 días seguidos.

“Los neoyorquinos deben estar orgullosos de que su arduo trabajo y disciplina los llevaron a otro día de bajas cifras récord. Nuestras hospitalizaciones, intubaciones y personas en las UCI son las más bajas desde mediados de marzo, eso es un logro real”, dijo el gobernador. “Pero no se equivoquen: este virus todavía está aumentando en algunas partes del país y hasta que no haya una vacuna no podemos volvernos insensibles o complacientes con los riesgos que enfrentamos”.

El demócrata pidió a los ciudadanos continuar con los lineamientos de salud pública, sobre todo utilizar máscaras, la distancia social y el uso de gel antibacterial.

La mayoría de los establecimientos cumplen con los lineamientos de cuidado en Nueva York, ya que según reportes de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas y el Grupo de Trabajo de la Policía Estatal solamente 13 –de los 1,446 revisados– incumplieron con las medidas, la mayoría en Brooklyn (3) y en Long Island (3).

De los 74,043 resultados de las pruebas informados, 572 o el 0.77 por ciento, fueron positivos en promedio. La región con el porcentaje más alto de positivos es Western New York con 1.8%.

La ciudad de Nueva York (279) y los condados de Erie (52), Suffolk (42) y Nassau (40) siguen siendo los que más nuevos casos reportan.

Estados Unidos continúa a la alza en el número de casos con una tasa sostenida por encima de los 40,000 diarios, pero Nueva York está lejos de las cifras de finales de marzo y abril. Los casos se concentran en California, Florida y Texas con tasas de más de 5,000, 4,000 y 3,000 casos diarios, respectivamente.

Este domingo, el presidente Donald Trump ofrecerá una conferencia de prensa para anunciar un “tratamiento revolucionario” contra el coronavirus, según la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

“La conferencia de prensa del Presidente @realDonaldTrump a las 6 pm mañana (hoy) sobre un importante avance terapéutico para el virus de China. El secretario (Alex) Azar y el Dr. (Stephen) Hahn estarán presentes”, escribió anoche la funcionaria.

Un reporte de Politico indicó que el anuncio es sobre la autorización de la FDA para utilizar el plasma sanguíneo como tratamiento.