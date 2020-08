Trump anunciará “tratamiento revolucionario” contra coronavirus

El presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa a las 6:00 p.m., hora del Este, para anunciar un “tratamiento revolucionario” contra el coronavirus.

Así lo anunció la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien se refirió al COVID-19 como el “virus chino”.

“La conferencia de prensa del Presidente @realDonaldTrump a las 6 pm mañana (hoy) sobre un importante avance terapéutico para el virus de China. El secretario Azar y el Dr. Hahn estarán presentes”, escribió anoche la funcionaria.

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.

La portavoz se refiere al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y al comisionado de Alimentos y Medicamentos (FDA), Stephen Hahn.

El anuncio del presidente Trump será tras afirmar su teoría de conspiración sobre el “Estado profundo” que ha retrasado la vacuna contra el coronavirus.

“El Estado profundo, o quien sea, en la FDA está haciendo que sea muy difícil para las compañías farmacéuticas conseguir que las personas prueben las vacunas y el tratamiento”, tuiteó el mandatario.

Acusó que la intención es retrasar el tratamiento hasta que después del 3 de noviembre, fecha de la elección presidencial.

“Obviamente están esperando retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. ¡Enfóquense en acelerar y salvar vidas!”, escribió el mandatario, quien etiquetó a Hahn en su mensaje.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020