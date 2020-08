Rayos y tormentas de viento empeorarán grandes incendios forestales activos en California

Se espera que el segundo y el tercer incendio más grande de la historia californiana empeoren en los próximos días a medida que un nuevo sistema de tormentas provoca rayos y rachas de viento en el estado.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) activó las alertas en amplias franjas del norte y centro de California, que entraron en vigor en la madrugada del domingo.

Las tormentas podrían provocar más incendios y hacer que los que ya existen se propaguen rápido, una pésima noticia para los bomberos, que ya están agotados.

Statewide fire map for Sunday, August 23. Tremendous efforts continue around the clock to protect California. Thank you to all supporting the mission! pic.twitter.com/eYPxTWeLxA

Los equipos batallaron este domingo contra peligrosos incendios que se extendían desde Santa Cruz Mountain hasta el llamado wine country (o región vinícola) y más allá. Y aprovecharon un pequeño respiro que les dio el clima para evitar conflagraciones, según informó Los Angeles Times.

El gobernador Gavin Newsom anunció el sábado que la Casa Blanca había aprobado la declaración presidencial de desastre mayor para reforzar la respuesta de emergencia del estado a los incendios forestales que azotan el norte de California.

Un análisis del Times apunta que 1.3 millones de acres han ardido en California en solo un mes, una cantidad alta para una etapa tan temprana de la temporada de incendios. Newsom puso el foco en el cambio climático como acelerador de los incendios en el estado. “Si no crees en el cambio climático, ven a California”, tuiteó.

If you don’t believe in climate change, come to California.

This is from today. And is just a small part of the nearly 600 fires we are battling this week. pic.twitter.com/iv4stV3Aax

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020