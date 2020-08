Un hidroavión aterriza de emergencia en la bahía de Miami, en medio de las casas de los ricos y famosos

Un hidroavión aterrizó cerca del Puerto de Miami y volcó momentos después mientras intentaba estabilizarse en el agua, según explicaron las autoridades.

Las unidades de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Cuerpo de Bomberos de Miami y el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade respondieron a la escena el sábado por la tarde.

Two people, dog escape overturned seaplane in Miami waters, fire rescue says – Miami Herald… https://t.co/mzCIgqfYdV pic.twitter.com/XkeQcluOsL

Según la Administración Federal de Aviación, el Cessna 206 monomotor volcó en la base de hidroaviones del puerto de Miami, muy cerca de donde están las islas privadas de ricos y famosos como Paulina Rubio, Shakira o Gloria Estefan.

Los equipos de bomberos tomaron una foto del piloto sentado en el avión volcado.

El video de un dron mostraba que las unidades de la Guardia Costera fueron las primeras en llegar para brindar ayuda.

#Live now: Recovery of the #seaplane that #crashed in #Miami today on https://t.co/r5sdnIF2sO pic.twitter.com/KUUDr84wR5

— PTZtv (@PTZtv) August 22, 2020