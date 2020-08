El bonito gesto de una policía que salvó la vida a un perro de Miami

Una oficial de policía del sur de Florida ha sido aclamada como una héroe tras ayudar a un perro que estaba herido y en peligro. El incidente fue capturado por la cámara corporal de la policía.

En las imágenes se puede ver a la agente llegando a la escena justo después de que el perro, llamado Jax, fuera atropellado por un automóvil en Fort Lauderdale.

Sus dueños, que estaban fuera de la ciudad en ese momento, han agradecido las acciones de la policía por ayudar a salvar la vida de su querida mascota.

“Fue terrible y mi corazón se conmovió de inmediato al ver al perro. Estaba realmente preocupada por el perro, no sabía que lo lograría”, apuntó Somar Lapekas, oficial de policía de Fort Lauderdale.

"It's clear she saved his life. If Officer Lapekas wasn't there, then I don't think Jax would be here." So glad this story had a happy ending & thank you to @ftlauderdalepd for allowing @WPLGLocal10 to tell it 🐶 @TrentKellyWPLG https://t.co/Tk5x3lAewR

— Guadalupe Monarrez (@lupemonarrez) August 24, 2020