Luz Elena González recuerda su romance con Luis Miguel y por qué no logró enamorarse de él

Entretenimiento

La actriz confesó por qué nunca logró enamorarse por completo de Luis Miguel

Luz Elena González, quien recientemente ha dado mucho de qué hablar gracias al espectacular cuerpo que posee a sus 46 años y que presume con sensuales bikinis, una vez más causa revuelo al recordar el romance que sostuvo con el cantante Luis Miguel hace más de 20 años.

Durante la entrevista que concedió recientemente al programa ‘Ventaneando’, la ex reina de belleza reveló algunos detalles de la relación sentimental que vivió con el intérprete, a quien recuerda con cariño y respeto.

“Ni modo que te diga que no después de las fotos y lo que pasó. Es una linda persona, lo que yo viví con él fue bonito, fue una buena persona una gran experiencia”.

Y compartió la razón por la que decidieron finalizar su romance de tan solo dos meses: “No se dio porque somos personas completamente distintas, ni yo podía viajar con él, ni él podía estar conmigo. Somos muy diferentes y creo que es maravilloso conocer en la vida a personas tan exitosas y leyendas como él“.

Además, confesó que se conocieron gracias a Jaime Camil, quien aprovechó en esa época era amigo de ambos para presentarlos en el bello puerto de Acapulco, hasta donde viajó la actriz en compañía de su hermana.

“Me lo presentó Jaime Camil, en esa época él era novio de Thalía, hace ya muchos ayeres y en algún momento me contó que Luis Miguel le preguntó por mi o algo así, y le dijo: ‘Es mi amiga la conozco’, y Jaime me invitó a Acapulco para conocerlo. Fuimos a una cena, fue mi hermana conmigo y lo habré visto dos meses muy continuos“, aseguró.

A pesar del gran atractivo del cantante, la modelo reveló que nunca logró enamorarse por completo de él, ya que poco antes terminó su compromiso con el actor Rafael Amaya, con quien ya tenía planes de boda:

“Quien se enamora en dos meses, yo creo que te emocionas ¿no?. Yo había terminado con rafa en esa época y yo estaba muy enamorada de Rafael de un noviazgo de dos años, me iba a casar con él. Aacaba de terminar y estaba tan enamorada de él que no importaba pasara quien pasaba por mi vida que no me pude enamorar de nadie“, expresó.

Luego de un sólido matrimonio con el empresario mexicano Bernardo Martínez, con quien procreó a su hijo Santiago, la actriz aseguró que el verdadero significado del amor cambio por completo su vida.