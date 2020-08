Trump vs, Biden: cómo la división de la influyente familia Conway refleja la polarización de EE.UU. ante la elección presidencial

Encabezan una de las familias más influyentes de Estados Unidos y acaban de anunciar que dejarán sus trabajos.

Kellyanne Conway es una de las principales asesoras del presidente Donald Trump. Su esposo, George Conway, el jefe de un importante grupo de la campaña republicana.

Ambos dieron a conocer este lunes que se apartarán del terreno político en un momento crucial para el Partido Republicano: el inicio de su convención nacional.

La familia enfrenta una división similar a la de todo Estados Unidos al dirigirse hacia las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, las más polarizadas en décadas.

En el corazón de todo esto están las cuentas de TikTok y Twitter de su hija.

Durante el tiempo de Trump en la Casa Blanca, Kellyanne Conway ha sido una de sus aliadas más leales.

Si bien su título formal es consejera del presidente, ha sido una de las principales caras públicas de la administración y ha aparecido constantemente en televisión y en redes sociales para defender al presidente y criticar a sus oponentes.

Desafortunadamente para ella, dos de esos oponentes están (literalmente) muy cerca: en su propia casa.

Aunque su esposo es, como ella misma, partidario de los republicanos, lidera una facción del partido que está tratando de evitar que el presidente sea reelegido.

Y la hija adolescente de la pareja se ha vuelto viral muy frecuentemente en las redes sociales por su respaldo al contendiente demócrata, Joe Biden.

La familia es un símbolo de las cada vez más profundas divisiones en Estados Unidos en torno a la política, lo cual algunos creen que podría tener consecuencias peligrosas y a largo plazo para el país.

Kellyanne Conway ha estado en el equipo de Trump desde que participó en su campaña electoral de 2016. Se unió tarde, pero ascendió rápidamente hasta convertirse en directora de campaña.

El presidente dijo que fue “crucial” para su victoria en las urnas y una defensora “incansable y tenaz” de su agenda, por lo que la nombró de inmediato en el alto cargo de asesora.

Y mientras muchos otros consejeros y secretarios de prensa han ido y venido, Kellyanne Conway todavía está allí y nunca ha eludido una pelea.

Cuando los críticos mostraron fotos que sugerían que la asistencia a la juramentación de Trump no era la más grande de la historia, tal y como decía la Casa Blanca, dijo que simplemente eran “hechos alternativos”.

Más tarde apareció para promocionar una línea de ropa de Ivanka Trump, la hija del presidente, durante una entrevista televisiva, lo que muchos señalaban como violación de su papel como empleada del gobierno.

La mujer de 53 años también defendió la política migratoria de Trump al hacer referencia repetidamente a la “masacre de Bowling Green”, un supuesto ataque terrorista en esa ciudad que nunca ocurrió.

Pero su estilo rápido y confrontativo ha coincidido con la forma en que Trump hace política.

Una persona menos feliz con la forma de hacer negocios del presidente es su esposo, George Conway.

Aunque es un republicano, ha liderado un grupo llamado Proyecto Lincoln, formado por otros miembros del partido que quieren evitar que Trump sea reelegido.

Decir que el presidente sabe qué ha hecho el esposo de su asesora sería quedarse corto.

Trump atacó públicamente a George Conway, llamándolo “perdedor” y “un esposo de pesadilla” en Twitter.

George Conway, often referred to as Mr. Kellyanne Conway by those who know him, is VERY jealous of his wife’s success & angry that I, with her help, didn’t give him the job he so desperately wanted. I barely know him but just take a look, a stone cold LOSER & husband from hell!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2019