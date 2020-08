AMLO ordena investigar presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

Noticias

Los hechos se registraron el 3 de julio, pero el Ejército Mexicano había omitido parte del tiroteo, donde tres presuntos secuestrados también resultaton muertos

Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images / Getty Images

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ordenó investigar una presunta ejecución extrajudicial realizada por parte de elementos del Ejército Mexicano, en el estado de Tamaulipas, luego de que se revelara un video donde los militares tuvieron un enfrentamiento en Nuevo Laredo con un grupo armado, que llevaba a tres personas secuestradas.

“También aprovechar para comentarles que se denunció de un posible delito cometido por un miembro del Ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un herido y que se ordenó que lo remataran”, señaló en Palacio Nacional.

“Di instrucciones al secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) para que se investigue, porque nosotros no vamos a permitir esas prácticas. Eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos, por eso había tasas de letalidad elevadísimas”, precisó el mandatario.

“Desde hace algún tiempo, incluso desde antes de que nosotros llegáramos al gobierno, ya había una instrucción en las dos instituciones, tanto en Marina como en la Defensa, de cuidar protocolos para la protección de derechos humanos, a partir de que nosotros llegamos esto se ha reforzado”, indicó López Obrador.

“Contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tanto el Secretario de Marina (Rafael Ojeda) como el secretario de la Defensa están pendientes de que no haya violación a los derechos humanos. No es de esa manera como se consigue la paz”, afirmó.

López Obrador reiteró que durante dos años del Gobierno de Felipe Calderón hubo una tasa de letalidad muy alta, ya que prácticamente no había heridos ni detenidos durante los operativos contra la delincuencia organizada, sino muertos.

Aprovechó para defender la labor que han realizado las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en el País.

“No somos iguales. Estamos contando con el apoyo, tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina, nos están ayudando para enfrentar el grave problema de la inseguridad pública”, destacó.

“Es muy importante y ha sido de mucha valía el contar con el apoyo tanto de la Marina como del Ejército para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia. Nos han ayudado mucho, no es lo mismo de antes, porque también no es para presumir, pero no es el mismo comandante de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Y es que el diario El Universal reveló un video sobre un enfrentamiento que tuvieron los militares con hombres armados, presuntos integrantes del cártel del Noreste, que se registró el pasado 3 de julio, donde el saldo reportado por el Ejército fue de 12 criminales muertos.

Sin embargo, el diario mexicano revela que tres de los fallecidos eran víctimas del grupo de la delincuencia organizada, que los militares contabilizaron como presuntos sicarios.

La imágenes captadas por una de las cámaras de los propios militares, como parte del protocolo los operativos, pero no toda las imágenes habían sido dadas a conocer tras el operativo.

Fue hasta el lunes que se reveló las imágenes de la persecución y enfrentamiento que sostuvieron los militares con un grupo de personas armadas en Nuevo Laredo.

De acuerdo a lo publicado por El Universal, el Ejército Mexicano sabía de la presunta ejecución extrajudicial, pero en su momento cuando presentaron el informe tras el enfrentamiento, omitieron esa parte del video.

En las imágenes se ve parte de la persecución y se escuchan las ráfagas durante el tiroteo.

De acuerdo al Ejército, los militares realizaban un patrullaje el pasado 3 de julio en Nuevo Laredo cuando fueron atacados por pistoleros que iba a bordo de tres camionetas.

Los militares repelieron la agresión y comenzó la persecución y el tiroteo. Fue una de las camionetas de los sicarios que se volcó luego de que el vehículo blindado del Ejército golpeará la parte trasera.

La unidad de los criminales quedó del otro lado de la avenida y no se ve movimiento de sus ocupantes, por lo que un militar ordena no acercarse.

“Alto al fuego, ya no tiren. Ya no tiren. Sanidad, sanidad. No se acerca nadie”, gritó uno de los militeres.

Momentos después se ve a varios militares acercarse a la camioneta.

“Está vivo, está vivo“, grita uno de los militares al acercarse a una de la camioneta de los presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

“Mátalo, mátalo, a la verga”, indicó otro soldado, la orden que fue cumplida.

Y es que la polémica de la ejecución se dio porque trascendió que entre los fallecidos estaban tres víctimas del grupo criminal, que habían sido secuestrado, estaban atados.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

VIDEO: “Está vivo…mátalo”, la orden de un MILITAR durante tiroteo de Nuevo Laredo pic.twitter.com/WhrV9wvANg — El Blog del Narco (@mundonarcocom) August 24, 2020

Con información de agencias