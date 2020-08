Empleado muere en el supermercado y lo cubren con paraguas para no tener que cerrar

Un supermercado brasileño se ha convertido en noticia después de causar indignación por el trato dispensado a un empleado que murió durante su turno. El cadáver del hombre simplemente fuera cubierto con varios paraguas para taparlo del resto de clientes y que el negocio pudiera permanecer abierto.

El trabajador, identificado por su esposa como Manoel Moisés Cavalcante, falleció tras sufrir un infarto en el supermercado Carrefour de Recife el 14 de agosto.

Cavalcante recibió primeros auxilios, pero lamentablemente no pudo ser reanimado. Sin embargo, en lugar de cerrar la tienda para que su cuerpo pudiera ser trasladado apropiadamente, sus compañeros de personal colocaron tres paraguas grandes y varias cajas a su alrededor para asegurarse de que los clientes no pudieran ver su cuerpo.

Los clientes continuaron con normalidad, probablemente asumiendo que las cajas y los paraguas ocultaban un derrame o algún defecto en el piso.

Las imágenes del impactante incidente se compartieron ampliamente en las redes sociales esta semana, donde la gente condenó a Carrefour por su manejo de la situación.

“Muere un empleado en un Carrefour en Brasil. La tienda simplemente cubrió el cuerpo con sombrillas y cajas para que pudieran permanecer abiertos mientras esperaban a que la morgue se lo llevara.

Eso es capitalismo”.

