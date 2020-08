Enfermeros advierten que sin más recursos para hospitales de NY aumentarán muertes por COVID-19

Nueva York

Personal de salud teme que ante una eventual segunda ola del virus, los centros clínicos en vecindarios pobres colapsen, por lo que exigen no despidos, más recursos e impuesto a los millonarios

Con pancartas y gritos de “respeto”, “pedimos respeto” y “si no nos dan más recursos habrá más muertos“, decenas de enfermeros y enfermeras de Nueva York se plantaron este martes frente al Hospital Lincoln, en El Bronx, para exigir al gobernador Andrew Cuomo y al alcalde Bill de Blasio, que ganranticen que no va a haber despidos entre el personal hospitalario y que se invertirán más recursos para que el sistema de salud no colapse ante una eventual segunda ola del COVID-19.

Los manifestantes, entre ellos enfermeros que aseguran haber estado trabajando incesantemente desde que empezó la pandemia del coronavirus, pidieron a la Ciudad y al Estado que convierta sus frases de agradecimiento constante a los trabajadores en primera línea de riesgo en verdaderas garantías que reconozcan el valor que tienen con la labor que han estado cumpliendo.

“Sabemos que hay planes para recortar enfermeras y reducir el presupuesto en muchos hospitales, en un momento en que el cuidado de salud tiene que ser la prioridad, por eso le exijo al Gobernador que respete nuestra profesión, que entienda que en muchos casos nosotras las enfermeras somos la última voz que escuchan pacientes que se han muerto de COVID-19, por lo que ningún enfermero debe ser despedido y más recursos tienen que ser invertidos”, aseguró la enfermera Wanda González, quien lleva 8 años trabajando en el Hospital Lincoln, y quien además de haber visto morir a varios pacientes en a pandemia, se contagió de COVID-19.

“Es muy duro y duele en el alma haber visto tanta tristeza y tanta mortandad, pero a pesar de ello aquí seguimos arriesgando nuestras vidas, mientras hay planes de recortar el presupuesto, en una decisión que es injusta y que pondría en peligro miles de vidas si llega a empeorarse el COVID”, dijo la puertorriqueña, asegurando que los hospitales que sirven a comunidades pobres y de color serán los más afectados.

Ivelyse Andino, de la organización comunitaria ‘Radical Health’, advirtió que si los hospitales pierden personal de enfermería y recursos, se estaría llevando a los más pobres hacia el precipicio.

“Necesitamos respetar a los enfermeros, darle su valor y que se invierta más en nuestras comunidades”, dijo la activista.

Piden aprobar impuesto a millonarios

Judy Sheridan González, presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA), aprovechó para hacer un llamado al Gobernador para que se apruebe el proyecto de ley que impone impuestos a la propiedad a 118 multimillonarios del Estado, a fin de obtener recursos vitales para el sistema hospitalario.

“El Bronx se está muriendo y es duro ver que haya muertes innecesarias. No podemos sobrevivir sin recursos, sin la educación correcta para nuestra gente, sin cubrir las necesidades presupuestales, por eso le pedimos al Gobernador y a los legisladores que trabajen en la construcción de una sociedad humana en la que no se ignore a nuestras enfermeras”, dijo Sheridan, recalcando que hay más de 42,000 enfermeros con trauma ante la pandemia que necesitan ayuda.

El senador estatal Luis Sepúlveda se sumó a las voces de protesta y advirtió que si no se asignan los recursos que se necesitan para “personal hospitalario, la gente se va a morir”.

“No es posible que ante la ausencia de ayuda del Presidente más inepto de la historia, pensemos en recortar recursos a las enfermeras. Los hospitales públicos merecen respeto y debemos garantizar que ni siquiera una sola enfermera o enfermero pierda su trabajo”, dijo el político de El Bronx.

Dentro de las exigencias de los manifestantes está que se aumente el personal de enfermería para protegerlos a ellos y a los pacientes, que haya más planes de financiamiento para comprar equipos esenciales para estar preparados ante un eventual resurgimiento y la garantía de que no habrá despidos en persona que es imprescindible.

El concejal Rafael Salamanca, quien perdió a su padre debido al COVID-19 hace unos meses le dijo a la Ciudad que no puede jugar el doble rol de aplaudir a los enfermeros por un lado y por el otro cortarles recursos.

“Tener conversaciones ahora para recortar el presupuesto cuando durante cinco meses hemos estado agradeciendo y elogiando a nuestros enfermeros por protegernos y estar ahí hasta el final con nuestra gente, como pasó con mi papá que la última persona que lo acompañó fue un enfermero, es inapropiado y equivocado”, dijo el político.

Respuesta gubernamental

Ante los reclamos, la Administración estatal aseguró que están comprometidos en grantaizar que el personal hospitalario tenga lo que necesita.

“Estamos profundamente agradecidos por los esfuerzos en curso de los trabajadores de atención médica de primera línea de Nueva York y continuamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que tengan el apoyo y los suministros necesarios durante esta emergencia de salud pública sin precedentes”, aseguró Jill Montag, vocera del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

La Administración De Blasio por su parte no se pronunció ante los reclamos de los enfermeros, hasta el cierre de esta edición.