Hijas de ‘El Puma’ Rodríguez rompen el silencio después del escándalo y revelan la verdad que los separó

A tres semanas de José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, haber dicho en el show digital ‘Charlas con Luz…Ma’ de que si sus hijas, Liliana y Lilibeth y su nieta Galilea se morían si haberse reconciliando, no pasaba nada porque las veía en el cielo, ellas rompen el silencio.

Sí, después del escándalo que se desató con esas declaraciones en el show digital de Luz María Doria, y luego de haberse negado a dar entrevistas a todos los medios de comunicación a nivel mundial que buscaban sus declaraciones, las hermanas Lilibeth y Liliana hicieron un video respondiendo punto por punto lo que dijo su padre, pidiéndole que no las utilice para vender su libro ‘Para qué Vivir’, ni su serie y hasta revelaron la famosa verdad de la que tanto habla El Puma, que habría dado inicio a esta separación.

-“Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú… Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y para el mundo, que no te importa si nos morimos y no nos ves más. Pasa lo que todo el mundo ve menos tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así”.

-“Cada vez que necesitas promocionar tus libros o tus series nos utilizas, ahora sí te conviene mencionarnos, cosa que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas… Que pronto vas a salir diciendo cuál es el verdadero motivo de tu distancia, para mantener al público en morbo y pendiente a los medios de comunicación, y tienes el tupé de decir que pasemos la página”.

-“Dices que pronto llegará el momento de la reconciliación, ¿cuál es el momento?, ¿estar al borde de la muerte no era el momento? Pero ahora que promocionas tus series y tus libros ¿pudiera ser el momento porque te conviene? ¿Y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes en vivo, ¿en serio?… Nosotras no merecemos eso, como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen, ponernos a descarno público cosa que alguien que dice amar a sus hijas no haría”.

-“Deja de hablar de Dios porque no lo conoces, deja de confundir a la gente. Creemos profundamente que estos años de tu vida no han sido añadidos para esto… ¿Qué profesas?, ¿qué promueves?, ¿discordia? ¿división?, ¿polémica agrediendo a tus propias hijas y creando un show mediático?… No señor, usted está equivocado, Dios no es esto, el Dios que nosotras conocemos es un Dios de amor, unión, de reconciliación, de reconstrucción, aquí el que tiene que rectificar eres tú… Hazme un favor, mírate a un espejo y mira como Dios y el mundo te ve, un ser humano prepotente, arrogante, altivo, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y tienes que soltarlos, uno puede divorciarse pero nunca jamás de los hijos, la sangre nunca se niega, y mucho menos restarle importancia a ese vínculo tan importante para Dios”.

-“Dijiste que Liliana ‘supuestamente’ te agredió… Entonces tú decides no tratar más nunca ni a Galilea, ni a mí más nunca de por vida. Dices que tenemos ambas que reconocer y rectificar… Yo no tengo nada que reconocer y mucho menos que rectificar porque yo no te hice nada ni a ti, ni a tu familia. Yo te reto ante Dios y el mundo que demuestres que yo te agredí a ti o a tu esposa o a tu hija o hable mal de ustedes, yo no miento, Dios y tú lo saben porque yo conviví 6 meses con ustedes y nunca tuve ni un sí, ni un no, con nadie de tu familia…

Sin culpa alguna sin entender por qué me desterraste de tu vida. Yo te busqué, Liliana te buscó y también te recibí cada vez que decidiste aparecer esporádicamente. Hablemos de los acercamientos de parte nuestra muchos, en privado y públicos. Hablemos de los tuyos, siempre fue escondernos, mantener nuestra relación contigo ocultas, tratarnos como amantes en vez de hijas. ¿Te acuerdas la vez que me pediste que caminara por la calle de atrás porque en Lincoln Rd estaba tu familia y no querías que nos vieran?.

En el 2016 estando en Venezuela me llamaste y me pediste perdón por algo muy grave que habías hecho, al día siguiente me monté en un avión a Miami para venir a verte, y como no querías que se supiera, nos escribimos e-mails, y cuando llegué a Miami ¿qué hiciste? No apareciste, no supe más de ti, ¿Y nosotros somos las tóxicas?”.

-“Hablemos de mis acercamientos, hablemos de Perú que yo te busqué porque lo sentí de Dios, porque estaba con Galilea y me pareció importante hacerlo. Tú me culpas de que yo divulgué que nos vimos porque querías que fuera un secreto, yo pensé que nos íbamos a ver en un sótano o en el cuatro del hotel, sin embargo la reunión fue en el restaurante del hotel, donde había mucha gente, me pareció sorpresivo y ahí nos reunimos, y después dices que yo lo ventilé.

Uno que el menciona en su libro de que yo me acerqué a su casa con cámaras para documentar el peor momento de su enfermedad, ¡mentira! me horroricé cuando vi imágenes en todos los medios televisivos de que su enfermedad estaba avanzada, y pensé que no teníamos tiempo… Averigüe su dirección porque no sabía dónde quedaba su casa y me acerqué, no llevé ningún tipo de cámaras, esperé una hora y media para que me rechazaran, y salió una empleada, me trató como un perro, diciendo qué yo hacía ahí… No llevé cámaras porque de haberlas llevado se hubiera documentado en algún medio de comunicación el rechazo y el repudio… ¿dónde están las pruebas?”.

-“Tu dices que pasen la página, dejen el show… Yo he tenido tres pronunciamientos públicamente: uno para abogar por ti porque tenías la opinión pública en contra, el video que hice en redes porque no tenía otra forma de comunicarme contigo y quería que escucharas el mensaje, estaba tan decepcionada después de tu operación, que no podía entender que después de una prueba tan dura seguías con un corazón tan endurecido sin escuchar la voz de Dios.. Y este es el tercer, esta vez para defenderme de difamaciones de mi propio padre. Pero a raíz de ese video que salió en redes tu esposa hizo esta declaración… Mentira, yo jamás fue invita a tu nueva casa… De tu nueva casa yo solo conozco la fachada, cuando me pedías que te llevara al aeropuerto y te esperaba afuera para que no entrara o no me vieran… ¿Que esto se resuelve personalmente cómo?, ¿si él no permite que nos veas? Dices que tu actual esposa hizo todo lo posible por unir las familias…”.

-“Me diste un teléfono para que estuviéramos comunicados, para que supieras de Galilea, me pusiste un carro con chofer y seguridad, y cuando ella se enteró que nos habíamos visto en Perú, retiró todos los servicios. Me llamaste por teléfono y me dijiste que habías tenido que escoger y que nosotras habíamos perdido… Cuando estabas grave en el hospital, peleando por tu vida, era tal la angustia de nuestra parte que llamamos, mandamos miles de textos que ninguno fue contestado, y fue solamente cuando le dije a un amigo en común que íbamos a ir al hospital, porque no teníamos información tuya, fue que ella se dignó a compartir tu estado de salud”.

-“Yo le dije que quería verte, que queríamos orar contigo y por ti, que lo hiciéramos en unión, en familia que no era tiempo de división pero no me contestó…”.

-“Eso tan grave que tu dices que yo hice, eso pasó como hace mil años, ¿y qué fue lo que yo hice? Advertirte de una posible situación matrimonial, cosa que cualquier hija hubiera hecho, y fue tan doloroso el episodio que seguimos hablando después de eso. Inclusive trabajamos juntos porque tu participación en la producción de ‘Gata Salvaje’ la negocié yo, y no entiendo como 30 años después te sigue doliendo, ahora claro te conviene pare promocionar tu libro y su serie”.

-“Promociónate, pero vende la historia de tu vida que no se puede producir únicamente el capítulo nuestro, busca los escándalos al rededor de ti, que hay bastante tela que cortar y no nos obligues a defendernos porque nosotras no queremos ensuciarte con las cosas que nos has hecho, y tenemos mucho que decir. Hoy te decimos, no que pases la página, que cierres el libro, vive tu vida y déjanos vivir en paz”.

-“Quieres enseñar para qué vivir… Arreglas tus prioridades, no pierdas el tiempo en esa basura, porque esta familia, te guste o no, tiene un propósito divino muy importante y tú has escogido ignorarlo… Wow a eso sí yo le tuviera temor. De nuestra parte hay perdón, te perdonamos de corazón porque eso es lo que Dios quiere. No te perdonamos que hayas tenido una vida nueva, que estés casado y tengas una nueva familia, eso es normal, te perdonamos el rechazo, te perdonamos el repudio… Quiero que sepas que somos creyentes criaturas de un Dios que vive, que perdona, que restaura y que arregla, míranos aquí, somos mujeres de bien, de Dios”.

