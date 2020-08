Huracán Laura: Más de medio millón bajo órdenes de evacuación en Texas y Louisiana

Noticias

Inundaciones, fuertes lluvias y vientos están previstos para el miércoles en las costas de Louisiana y Texas con el arribo del huracán Laura

Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 500,000 personas en la costa de Texas y Louisiana antes de que el huracán Laura toque tierra en Estados Unidos.

La tormenta tropical Laura se fortaleció hasta convertirse en huracán en el Golfo de México el martes, y se espera que toque tierra como un huracán de categoría 3 o más fuerte cuando toque tierra en el este de Texas o el oeste de Louisiana el miércoles por la noche o el jueves temprano, dijeron los meteorólogos el martes.

Hurricane #Laura continues to move across the central Gulf of Mexico this evening. Our partners at @53rdWRS and @NOAA_HurrHunter are both flying in and around the storm, collecting data that is helping us with our upcoming 10 PM CDT forecast update. pic.twitter.com/yoKQSyYYJo — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Las autoridades de Texas y Louisiana han ordenado la evacuación de más de 500,000 personas, ante el potencial impacto de inundaciones repentinas en las costas.

También se advirtió de riesgo de inundaciones en Arkansas, entre el miércoles y el jueves.

.@NWSWPC is forecasting a moderate risk of flash flooding across western Louisiana, far eastern Texas, and southwestern Arkansas on Wednesday and Thursday, where 5-10" of rain (and isolated areas of 15") are expected. https://t.co/Ci4HZMgvUL pic.twitter.com/TacrZFmzfE — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020

“Hoy es el día”, dijo el martes el alcalde interino de Galveston Craig Brown, a The Weather Channel. “Este es el día para que todos junten sus pertenencias y, por su seguridad y la de su familia, sigan adelante y evacuen hoy. No esperen”.

“El punto principal es que vamos a tener un huracán significativo que tocará tierra el miércoles por la noche o el jueves temprano”, dijo el martes el subdirector del Centro Nacional de Huracanes (NHC) Ed Rappaport.

Las autoridades en Houston y el condado de Harris, Texas, han instado a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras para dejar las vías libres para las personas que tienen que evacuar.

A Storm Surge Warning is in effect from San Luis Pass, Texas to the mouth of the Mississippi River. The surge could be as high as 9-13 ft above ground level along the southwestern Louisiana and far southeastern Texas coasts and could penetrate as far inland as 30 miles. pic.twitter.com/UD0VFBzkLY — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020

Las autoridades advierten que las evacuaciones se complicarán porque es necesario mantener condiciones de distanciamiento social y protección contra el coronavirus en los albergues para evacuados, y que, si es necesario, deberán trasladar a los evacuados lejos de sus lugares de origen.