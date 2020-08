Inamovibles: Ronald Koeman informa a dos pilares del Barcelona que continuarán en el equipo

Deportes

La linea defensiva del Barcelona se quedará con dos referentes

Este lunes, Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona, comenzó con la reestructuración del plantel pues dio a conocer que Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti no entraban en sus planes, por lo que quedarían fuera del equipo.

Horas después, Lionel Messi se puso en contacto con el Barcelona para informarles su deseo por salir del equipo y la afición culé se puso a temblar pensando en la posible salida de su jugador más importante.

En medio de este ambiente de tensión, se dio a conocer que Ronald Koeman iba a mantener en el equipo a dos referentes culés: Gerard Piqué y Jordi Alba. Así lo dio a conocer el periodista español Jota Jordi en El Chiringuito.

🚨EXCLUSIVA de @jotajordi13🚨 "KOEMAN ha llamado a PIQUÉ y a JORDI ALBA para decirles que SIGUEN".#ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/icgXQrxXXp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020

“Había jugadores que estaban en la cuerda floja y que la directiva le dijo a Koeman que él tome la decisión. En las últimas horas, Koeman llamó a dos jugadores que estaban en esa lista y les comunicó que cuenta con ellos, y les preguntó si estaban involucrados en este proyecto. Esos dos nombres son los de Gerard Piqué y Jordi Alba”, comentó el periodista.

Tras la humillante derrota de 8-2 ante el Bayern Munich en los Cuartos de Final de la Champions League, Piqué declaró en una entrevista al terminar el partido que el equipo blaugrana necesitaba una renovación y que si él tenía que salir lo aceptaría: “Nadie es imprescindible, soy el primero que me ofrezco. Tiene que llegar sangre nueva. Hemos tocado fondo. Hay que renovarse, y si yo me tengo que ir para renovarse, me voy”.