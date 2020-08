Los afectados por los incendios de California recibirán ayuda económica

La Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) anunció que conjuntamente con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) brindarán ayuda económica a los californianos afectados por los incendios.

Aquellos que han perdido propiedades comerciales o residenciales en los condados de Lake, Monterey, Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma y Yolo, son elegibles para recibir asistencia federal.

Today, @Cal_OES in partnership with the @FEMARegion9 @FEMA announced wildfire survivors are able to register for federal financial assistance through https://t.co/VhonRWjcG9. You can read more details at https://t.co/4IRTpJgBhc pic.twitter.com/fDG4xohrgl

— Cal OES (@Cal_OES) August 25, 2020