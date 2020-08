Messi: El “Pequeño Dictador” haciendo un berrinche más

Deportes

No es secreto de nadie que el argentino Lionel Messi es conocido como el “Pequeño Dictador” que manda a su antojo en el Barcelona y que su anuncio de querer dejar el club sea tan solo un berrinche más, de los que acostumbra.

Cualquier manual de paternidad indica que si aún hijo se le concede lo que desea después de cada rabieta, los berrinches nunca terminaran, parece una técnica muy bien aprendida por Messi y su anuncio de querer abandonar a los culés es porque no le compran “los juguetes que quiere”.

Messi se iría del club no por los pésimos resultados deportivos que incluyen no haber ganado esta temporada o la escandalosa goleada ante el Bayern Múnich en la Champions League, se va porque la dirección catalana ha decidido no darle gusto en todas sus demandas.

La primera es la continuidad de Josep Maria Bartomeu como presidente del equipo; la segunda: No poder fichar a Neymar; la tercera la llegada Ronald Koeman al banquillo en lugar de Mauricio Pochettino; y la última, la que más le cala, es que Koeman ha comenzado comenzado a deshacerse de “Los Amigos de Messi”.

Los berrinches de Messi son su modus operandi

Puede ser que existan similitudes con otro berrinche de Lionel Messi que fue conocido por todos, su salida de la Selección Argentina.

Corría el 2016 cuando el capitán de la selección de Argentina anunció de manera sorpresiva que daba un paso al costado para no vestir nunca más la playera de su país, tras caer en la Final de la Copa América Centenario contra Chile.

“Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da. Se terminó para mí la selección“, dijo con lágrimas en los ojos Messi después de haber perdido su segunda Copa América consecutiva en contra de Chile, y de haber fallado un penal decisivo en el encuentro.

Sin embargo, el berrinche duró 46 días, cuando los medios reportaron que el futbolista ya le confirmó al reciente técnico albiceleste, Edgardo Bauza, que volvería a defender los colores nacionales.

Ahora solo queda esperar para saber si el anuncio de Messi fue una rabieta más, como la de cualquier niño que se tira al piso en el supermercado a espera de recibir los dulces o juguetes deseados, o si está vez va en serio y veremos un momento histórico para el fútbol que sería el fin de una época no solo para el Barcelona sino para el balompié mundial.

