Migbelis Castellanos está devastada, la estrella de Univision llora la muerte de su abuelo 

Este muñeco es mi abuelo materno. Anoche me dieron esa noticia que uno sabe que es parte de la vida pero siempre te deja como un vacío en el pecho. Ya no estará físicamente con nosotros, pero vivirá en los recuerdos… . . Dejo esto publicado para que el internet la inmortalice y cada vez que me pregunten de donde saque mis ojos verdes, pueda mostrarles esta foto de mi catire de ojos azules. Te amaremos por siempre.