Ministro de sanidad de Jamaica confirma positivo por coronavirus de Usain Bolt; investigarán fiesta multitudinaria que organizó

El ministro de sanidad de Jamaica confirmó este martes que Usain Bolt dio positivo a la prueba de coronavirus y que las autoridades investigaran a fondo la multitudinaria fiesta que organizó hace unos días con motivo de su cumpleaños.

A pesar de que ayer el atleta publicó un video en sus redes sociales intentando desmentir la versión que manejaban distintos medios de comunicación sobre su contagio, diciendo que aún no le entregaban los resultados y que se pondría en cuarentena por seguridad, la autoridad de salud en su país confirmó el positivo en una conferencia de prensa.

Minister Christopher Tufton said Bolt was aware of the results and his recent contacts were being traced.https://t.co/zybkRjlwKV

