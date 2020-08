Republicana dice que es probable que “hijo de color” sea más violento que sus hijos blancos

Una madre con preferencias claras.

Una activista republicana, que participa en la Convención Nacional de ese partido, cree que su hijo biracial tiene más posibilidades de cometer un crimen violento que sus hijos blancos.

Los comentarios de Abby Johnson, una activista antiaborto, aparecen en un video recuperado por el sitio Vice News. La grabación fue publicada por la mujer en YouTube a finales de junio, pero fue retirada tiempo después.

“En este momento, Jude es un niño pequeño moreno adorable, perpetuamente bronceado”, dijo Johnson. “Pero un día, va a crecer y va a ser un hombre alto, grande, quizá moreno de aspecto intimidante. Y mis otros chicos probablemente se verán como blancos nerds”.

Jude fue adoptado por Johnson y su esposo. Al parecer su concepción se dio después de una violación.

“Mi hijo fue concebido en una violación“, escribió Johnson en Twitter en 2019. “Díganme como su vida no tiene el mismo valor de la de los concebidos con amor. Mereció vivir y estoy agradecida de que vive”.

