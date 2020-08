Superhéroe de la vida real: Defensa del Manchester United atrapó a un ladrón en las calles de Suecia

No sólo ha realizado acciones heroicas en la cancha con el Manchester United, Victor Lindelof también lo hizo esta vez en las calles de Suecia, cuando atrapó a un ladrón que acababa de robarle el bolso a una anciana de 90 años de edad.

Según relata el medio local Sportbladet, el defensor sueco y su esposa daban un paseo alrededor de las 10:30 am cuando atestiguaron que un hombre en bicicleta le arrebató su bolso a una señora de la tercera edad. En ese momento, el futbolista de los Red Devils, quien se encuentra de vacaciones en su país natal, persiguió al ladrón por algunas calles hasta que lo detuvo, logró quitarle las pertenencias de la anciana y lo inmovilizó durante unos minutos hasta que llegó la policía.

Victor Lindelof stopped a thief from stealing an elderly woman's bag in Sweden today and held him until police arrived, reports @Aftonbladet pic.twitter.com/YwGPrESp9T

