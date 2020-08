Arrestan en Illinois a adolescente sospechoso de matar a dos manifestantes en Wisconsin

Un menor de 18 años fue arrestado en Illinois como sospechoso de la muerte de dos manifestantes durante una jornada de protestas contra la brutalidad policial en Wisconsin después de que agentes balearan a Jacob Blake frente a su familia.

Norman Johnson, comandante de Policía de Antioch, informó que un menor de edad fue arrestado por homicidio intencional en primer grado.

La detención ocurre a horas de que dos manisfestantes de Black Lives Matter fueran baleados mortalmente por un civil de raza blanco. El hecho fue registrado en video. El sujeto fue identificado en algunos medios como Kyle Rittenhouse, de 17 años. Al joven se le oye decir “acabo de matar a alguien”.

Según la periodista Shannon Watts, las redes sociales del sospechoso están repletas de mensajes con contenido misógino y a favor del supremacismo blanco.

El sospechoso habló con periodistas en escenas antes del tiroteo. El sujeto dijo que estaba allí para proteger propiedad.

I interviewed the alleged shooter before the violence started.

Full video coming soon: pic.twitter.com/G3dVOJozN7

— Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) August 26, 2020