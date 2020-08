El día que señalaron a Ana Bárbara de atropellar a una mujer

Entretenimiento

Hace unos años, la cantante estuvo involucrada en un terrible escándalo

Ana Bárbara es una gran artista, a lo largo de sus más de 30 años de carrera ha pasado por todo tipo de escándalo, pero sin duda uno de los más delicados fue cuando la señalaron de atropellar a una mujer. La historia fue una gran marca en su carrera y ella pasó muchos momentos de angustia.

Ocurrió en el año 2010, en ese entonces la Reina Grupera tenía 39 años. El accidente sucedió en Quintana Roo, México alrededor de las 22 horas, la cantante iba en un automóvil que se involucró en un accidente automovilístico, el cual atropelló a una anciana que murió. De inmediato la atención se dirigió a la cantante pues muchos decían que ella iba manejando y por ello debía enfrentar la ley.

Las autoridades locales hicieron el peritaje necesario y revelaron que la cantante no iba manejando el vehículo, sin embargo no tardaron en salir las versiones de que ella era la responsable. La respuesta de Ana Bárbara fue clara, ella aseguró que no era la culpanle, sin embargo estaba al pendiente de la terrible situación. Incluso no se negó a hablar con la familia afectada.

Finalmente el conductor del vehículo en donde iba la cantante fue setenciado a 2 años de prisión por homicidio involuntario en el año 2012, aunque había logrado permanecer en libertad tras pagar una fianza de $100 mil pesos.

