El ‘terrible’ regalo que planea Hugh Jackman para su amigo Ryan Reynolds

Entretenimiento

El actor australiano ha sido cuestionado precisamente por el cumpleaños de su fiel compañero en la entrevista que ha concedido a la emisora Sirius XM

Hugh Jackman, protagonista hasta hace unos años de la saga cinematográfica ‘X-Men’, no ha tenido reparo en escenificar una vez más la rivalidad mediática -que no personal, ya que en realidad son muy buenos amigos- que le une al también héroe de acción Ryan Reynolds, quien da vida al deslenguado e irreverente ‘Deadpool’ en la franquicia de Marvel y cumplirá nada menos que 44 años el próximo octubre.

El intérprete australiano ha sido cuestionado precisamente por el cumpleaños de su fiel compañero en la entrevista que ha concedido esta semana a la emisora Sirius XM, de forma más específica por las ideas que estaría barajando de cara al obsequio que a buen seguro ofrecerá al canadiense para celebrar una ocasión tan señalada.

La “primera cosa” que se le ha venido “a la cabeza”, en sus propias palabras, pasa por hacerle un regalo tan “terrible” como el de recrear en la puerta de su casa una de las bromas más populares entre los chiquillos de otras generaciones, el ‘Ding Dong Ditch’. Para quienes no estén familiarizados con esta práctica, Hugh no ha dudado en explicarla con detalle al tiempo que ofrecía una divertida anécdota personal de su infancia.

“La primera cosa que se me ha venido a la cabeza es terrible. Es un juego al que solíamos jugar de pequeños, seguro que tú lo has hecho alguna vez. Ese en el que llamas al timbre y luego sales a correr. Solíamos llamarlo ‘Ring and Run’, pero creo que aquí [en Estados Unidos] lo llaman ‘Ding Dong Ditch'”, ha explicado al presentador Jess Cagle.

“Por supuesto, mi hermano mayor lo llevaba al siguiente nivel y dejaba un paquete en la puerta que estaba en llamas. La persona tenía que pisarlo para poder apagarlo, pero el paquete estaba lleno de excrementos de perro. En eso estaba pensando precisamente para Ryan. Solo por diversión“, ha bromeado a continuación.