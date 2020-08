Exvocalista de Oasis, Liam Gallagher, asegura que Messi llegará al Manchester City

Lionel Messi, no hay otro personaje más mencionado que él en estos momentos, el anuncio de su salida del Barcelona ha provocado un terremoto no solo en el seno culé sino en todos los rincones y ámbitos, pues jamás se esperó que el argentino abandonará la institución en la que se convirtió en el mejor del mundo.

Sin duda, no es el final soñado para esta historia, una noticia que ha caído como bomba en los aficionados culés, que con el corazón roto, se dividen entre los que le piden que se quede y los que le reprochan su marcha, sin embargo, hay otros que parecen estar muy felices, sobre todo los que podrían tener a Leo en su equipo.

Los rumores apuntan a que el Manchester City será el destino de la “Pulga” donde se reunirá con Pep Guardiola, y uno de sus aficionados más famosos , Liam Gallagher, entró a la polémica.

El exvocalista de la exitosa banda Oasis causó sensación en Twitter al escribir varios mensajes donde “anunciaba” la llegada de Messi al Manchester City, tuits que algunos tomaron como petición y otros como confirmación de lo que se viene.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x

