¿Ford Bronco Raptor para 2023?

Ya sabíamos que Bronco saldría como una línea todoterreno de Ford y esta puede ser una de sus integrantes

Al parecer un trabajador de Ford esta buscando trabajo y se le ocurrió poner en su descripción que por el momento trabajaba en sistemas para la Bronco Raptor 2023.

En el foro Bronco6G se dio a conocer la noticia con una captura de pantalla de el Linkedin de la persona. El individuo que realizo la publicación cuenta con una carrera de 28 años en Ford. Con suerte, esa carrera continúa después de este aparente paso en falso.

No sabemos cómo fue que se encontró esta información, pero en el perfil de esta persona del supuesto ingeniero de Ford menciona específicamente el historial laboral relacionado con la Bronco Raptor 2023.

Desafortunadamente, no hay forma de confirmar nada más, ya que Ford no ha dado comentarios oficiales sobre este vehículo. Sin embargo, el perfil no es falso y puede ser que con suerte en un tiempo logremos saber sobre este rumor

Built Wild es la nueva linea con la que Bronco regreso y llega para ofrecer experiencias en su repertorio y será una nueva linea de vehículos con ingeniería y tecnología inteligente para el todoterreno.

