Huracán Laura sería el más fuerte en Louisiana desde 1856

El huracán Laura sería la tormenta más fuerte en golpear la costa Louisiana desde 1856.

Laura, de categoría 4, se aproxima a la costa sur de Estados Unidos con vientos aun más fuertes que alcanzan los 150 millas mientras se espera que la noche de este miércoles toque tierra en algún punto entre Texas y Luisiana, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Laura es un huracán mayor con categoría 4 en la escala de vientos Saffir-Simpson y es “extremadamente peligroso”, indica el observatorio estadounidense con sede en Miami.

7 PM update shows stronger #Laura with winds of 150 mph. Cat 5 is 157+ mph. A hurricane this strong hasn’t made landfall in Louisiana since 1856 (also 150 mph). This could potentially be the strongest hurricane on record to make landfall in Louisiana if it strengthens anymore pic.twitter.com/H6rlKOq2qj

— Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 26, 2020