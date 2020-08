Maripily trota en hilo dental y no se le mueve nada

Entretenimiento

La boricua Maripily Rivera demostró que sus curvas son de acero al hacer cardio en la mañana y con una sugerente tanga

Con un trikini diminuto que se convertía en tanga por atrás, la modelo fitness Maripily Rivera se encontraba haciendo cardio, subiendo y bajando unas escaleras trotando, cosa que no puede hacer casi ninguna mujer al menos que quiera que se le mueva y todo y todos lo observen. Muchas no le paran al qué dirán y la boricua es una de ellas. Pero, no hay que ser un genio para saber que a Maripily no le importa, pues entrena a diario para tener un cuerpo de acero.

Ésta es la razón por la cual ¡no se le mueve nada! a la sensual morena quien no importa si llueve, es de noche, de día, está en su casa o de viaje, se enferme o no, ella siempre va a entrenar, ya que el cuerpazo que se gasta no se hace solo. Así que aquí vemos este cúmulo de curvas de hierro sin que le tiemble ni el pulso.

No hay duda que Maripily Rivera es un mujerón con todas las letras mayúsculas y sabe muy bien cómo alegrar las mañanas de sus seguidores. Aquí les dejamos el video para que sus quijadas caigan al suelo.

https://www.instagram.com/p/CEUKq74n1VW/