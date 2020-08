“Me cae gordo. Le voy a meter un cabezazo”: Miguel Layún arremetió contra Neymar por llorón

Deportes

El mexicano recordó el confrontamiento que tuvieron en Rusia 2018

Tras perder la final de la Champions League con PSG ante Bayern Múnich, Neymar se convirtió en tendencia mundial en redes sociales, y miles de aficionados se burlaron del futbolista brasileño, pues unos días antes publicó un video cantando el nuevo éxito “Hawai”, de Maluma.

Su mal estado de ánimo tras ser subcampeón fue notorio. “Ney” fue consolado por los rivales y por sus propios compañeros, mientras no paraba de llorar en el Estadio Da Luz, en Lisboa, pues bien dicen que el karma llega rápido.

Neymar llora. El dueño del PSG tiembla. pic.twitter.com/quyNwppg5u — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 23, 2020

Más allá de las burlas y las críticas, Neymar siempre ha generado polémica por su peculiar forma de desenvolverse dentro del terreno de juego, y quién mejor para hablar de eso que Miguel Layún, quien ya tuvo un enfrentamiento con el astro brasileño durante el Mundial de Rusia 2018.

“Un día le voy a meter un pinche cabezazo. Es bien pesado en la cancha. Todo mundo me pregunta, en la cancha me cae gordo. Como es pinche llorón, apenas lo toqué y se revolcó. Vean la jugada, me metió un pinche pisotón y nadie dijo nada porque no me tiré, pendejo yo que no me tiro”, fue lo que dijo el mediocampista del Monterrey durante una charla con Escorpión Dorado.

En aquel partido correspondiente a los octavos de final del Mundial, México fue superado por Brasil con goles de Neymar y Roberto Firmino, y fue el 10 de la canarinha quién festejó su anotación al estilo del Chavo del Ocho, burlándose de los mexicanos.

Así es Neymar, quien suele burlarse cuando tiene superioridad en el marcador. Hace fintas, se tira al suelo, finge faltas, y un sinfín de acciones que generan frustración en los rivales.