Preparan ejecución del único indígena en el corredor de la muerte en Estados Unidos

El gobierno federal tiene todo preparado para la ejecución del único indígena en su corredor de la muerte.

Lezmond Mitchell, de 38 años, será ejecutado este miércoles en una prisión de Indiana. El hombre fue condenado a muerte por el asesinato de una niña de nueve años y su abuela de 63 en 2001.

Miembros de la comunidad Navajo han intentado evitar la ejecución, incluso apelando al presidente Donald Trump, bajo el argumento de que la sentencia de pena de muerte viola la cultura y soberanía del pueblo Navajo.

Mitchell será el cuarto preso a ejecutar este año desde que el gobierno de Donald Trump reactivó las ejecuciones federales. Se calcula que el gobierno de Washington ejecutará a más personas en 2020 que en los pasados 56 años.

I’m in Terre Haute where at 6pm the federal government will execute Lezmond Mitchell for the murder of a woman and her granddaughter in October 2001. @840WHAS pic.twitter.com/KTq9otvyZN

— Will Clark (@WClark840WHAS) August 26, 2020