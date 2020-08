Soldados estadounidenses heridos por altercado con tropas rusas en Siria

Cuatro soldados estadounidenses presentan síntomas de conmoción cerebral después de que el vehículo en el que se transportaba fuera chocado por tropas rusas en Siria.

Videos conocidos en redes sociales muestran cuando los motorizados rusos persiguen a los estadounidenses en una zona árida en el noreste de Siria. Un helicóptero ruso participa en la operación.

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc

