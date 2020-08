Un policía de Miami muere ahogado en un estanque mientras practicaba natación

Florida

El oficial se sumergió y ya no volvió a salir a flote

El Departamento de Policía de Medley, al oeste de Miami, está de luto porque uno de sus oficiales murió ahogado en un estanque detrás de una casa en Davie durante el fin de semana.

“Estamos desconsolados por la pérdida de uno de los nuestros, el oficial Dan García, quien orgullosamente sirvió a nuestra comunidad con integridad, honor y compromiso”, publicó el Departamento a través de sus redes sociales. “Perdimos a una persona increíble, que impactó la vida de muchos. Le pedimos que mantenga a la familia, los amigos y los oficiales en sus pensamientos y oraciones”, agregó.

Te puede interesar: Un alcalde del sur de Florida insta a la policía a no multar a los restaurantes que incumplen la ley por el coronavirus

We are heartbroken by the loss of one of our own,Officer Dan Garcia,who proudly served our community with integrity,honor, and commitment.We lost an amazing person,who impacted the lives of many.We ask that you keep the family,friends,and officers,in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/uqKYxKxh8T — Medley Police (@MedleyPolice) August 24, 2020

El teniente de policía de Davie, Mark Leone, confirmó en un comunicado que García estaba en una reunión familiar el domingo cuando decidió ir a nadar a un pequeño estanque detrás de la casa. Leone dijo que el oficial se sumergió y que no salió a la superficie.

Un pariente intentó salvarlo pero no lo consiguió. Leone dijo que los oficiales de policía de Davie respondieron a la escena alrededor de las 7:40pm y que buzos especializados rescataron a García del agua.

We send our prayers to the family and friends of Officer Dan Garcia for his untimely passing. Our fraternal support is with our #BlueFamily at the Medley Police Department during this difficult time. We thank Officer Garcia for his service. #RIP pic.twitter.com/O64Pwoo0xK — FOP Florida State Lodge (@FOPFL) August 25, 2020

Te puede interesar: La Universidad de Miami confirma casos de coronavirus en sus dormitorios estudiantiles

Fue llevado a un hospital local, donde fue declarado muerto.

We are saddened by the loss of @medleypolice Officer Dan Garcia. Our condolences and our prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/Pc5shX2iy3 — Miami PD (@MiamiPD) August 24, 2020

Leone dijo que la muerte de García está siendo investigada como una muerte accidental por ahogamiento. “El Departamento de Policía de Davie extiende nuestro más sentido pésame y oraciones a la familia del oficial Dan García y al Departamento de Policía de la ciudad de Medley por su pérdida”, señaló.