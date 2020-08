Incendio en planta química de Louisiana tras paso de huracán Laura

Un incendio en una planta química cercana a la ciudad de Lake Charles, en Louisiana, ha obligado al gobernador del estado, John Bel Edwards, a pedir este jueves que se encierren en casa a los residentes de esta zona por la que horas antes pasó el huracán Laura, de categoría cuatro.

Edwards informó por Twitter de un “incendio químico” e instó a los habitantes de la zona de Westlake, Moss Bluff y Sulphur, en el sudeste del estado, a que se “refugien” hasta nuevo aviso y “cierren las puertas y ventanas”.

Imágenes de medios locales muestran una espesa y negra humareda saliendo de las instalaciones, situadas en una zona con numerosas plantas químicas.

Louisiana governor asked residents in three southwestern communities to stay indoors with windows and doors shut as a plume of smoke rose from a chemical fire at a chlorine plant in Westlake area hit by Hurricane Laura https://t.co/RDpH7qQpCZ pic.twitter.com/oxejy9zP1s

— Reuters (@Reuters) August 27, 2020