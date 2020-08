Le pide que cambie foto de perfil de Facebook por ser de “mucha tentación” para su esposo

Noticias

La madre de familia considera que otra mamá dé esa imagen en el salón de clase de su hijo

Una curiosa y a la vez inverosímil conversación en Facebook se ha vuelto viral, luego de que la “afectada” compartiera una “sugerencia” que le realizó otra mujer respecto a su foto de perfil en dicha red social.

La chica compartió una captura de pantalla de una aparente conversación que sostuvo con otra señora, la cual le pidió que de favor cambiara la imagen que tiene en su Facebook, ya que es de “mucha tentación” para su esposo.

“Hola, buenas tardes. Soy la mamá de (…) y es compañero de su hija en 1 i, estaba viendo las fotos de los contactos y quería pedirle que cambiara de foto ya que su foto si muy llamativa y a veces mi esposo usa mi celular y sería mucha tentación para él. No sé si sea tu hermana o tu hija quien está en la secundaria porque eres muy joven, así que, si es tu hermana, no tendrías por qué estar tú en el grupo. Espero tu comprensión. Y que por favor cambies tu foto. Hay muchas imágenes que puedes descargar de Google o que pongas una donde no estés arreglada, ya que es pura tentación para los maridos de las demás mamás. ¿Acaso tu esposo no se enoja por tus fotos?”, le escribió la señora en tono molesto.

Muchos usuarios apoyaron a la joven asegurando que no debe cambiar su foto por la inseguridad de las demás personas.