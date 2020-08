No cometas estos errores con la avena si quieres perder peso

Estilo de Vida

Es nutritiva, saludable y puede hacerte perder peso si la consumes adecuadamente

La avena tiene un importante valor nutricional y ofrece beneficios a la salud. Es rica en fibra, fósforo, magnesio y zinc y es baja en calorías y grasas. Además tiene componentes antiinflamatorios y antioxidantes.

Es un alimento que puede formar parte de una dieta para perder peso. Su fibra (beta-glucano) ayuda a retardar la digestión, aumentar la saciedad y suprimir el apetito. También contribuye a prevenir el estreñimiento y mejorar la salud intestinal favoreciendo el aumento de la diversidad de la microbiota.

Además, la avena contiene químicos vegetales que actúan como antioxidantes para reducir los efectos dañinos de la inflamación crónica que se asocia con diversas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes de acuerdo a una investigación publicada en Nutrients.

Estudios revelan que la avena tiene compuestos fenólicos antiinflamatorios y antioxidantes que son exclusivos, es decir, no se encuentran en otros alimentos, se trata de las avenantramidas.

A todos los beneficios anteriores podemos sumar que es un alimento fácil de preparar y de costo accesible. Para hacerla aliada de tu dieta evita cometer estos errores:

Usar avena instantánea endulzada

Esos sobres que tienen sabores como manzana canela, fresas y chocolate, evitalos. En lugar de avena con sabor y endulzantes, elige la avena natural.

Hazla más rica y nutritiva con estas opciones:

Frutas que le proporcionen dulzura natural como plátano, manzana, uvas o frutas secas.

Cacao o canela (además de dar sabor te ayuda a perder peso).

Semillas como la chía. Suman fibra, proteína (completa) y omega-3.

Nueces, almendras o cacahuates. Las nueces solo le darán una textura crujiente, también te aportan fibra, proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y omega-3. La Asociación Americana del Corazón recomienda un puñado pequeño o 1.5 onzas de nueces enteras o 2 cucharadas de mantequilla de nueces.

Exceder las porciones

No exageres en las porciones. Una porción de avena seca cortada en acero es un cuarto de taza; Una porción de avena enrollada o pasada de moda es media taza; una porción de avena cocida es una taza recomienda la dietista Kelly Plowe.

No hacerla un plato completo

La avena por sí sola no forma un plato completo y equilibrado. Una vez que se complementa puede funcionar no solo como desayuno, sino como opción de almuerzo o la cena. Es un carbohidrato complejo que puede sustituir a los simples que no son saludables, como al arroz blanco.

Agrega proteínas y grasas buenas. Algunas opciones para complementar tu plato son legumbres como frijoles y garbanzos,; huevos; vegetales como espinacas y tomates; y grasas como aguacate y nueces.

En el desayuno puedes usar leche en lugar de agua y agregar chía, así obtienes más proteína. Si prefieres una leche vegetal, la leche de soja es proteína completa, aporta una cantidad importante de calcio y tiene la mitad de grasa que la leche de vaca. Como grasas saludables las nueces, almendras o cacahuates son una excelente opción.

