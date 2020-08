Video: mujer en coma tras ser atacada a puñetazos en calle de Brooklyn

NYPD está buscando a un individuo que atacó brutalmente a una mujer de 46 años mientras caminaba por una calle de Brooklyn, tirándola a la acera y golpeándola repetidamente.

La víctima sufrió un traumatismo severo en la cabeza y el cuerpo en el ataque del martes a las 6 a.m. cerca de Division Avenue y Rodney Street, en Williamsburg. Tuvieron que ponerla en un coma inducido médicamente, reportó NBC News al mostrar el video de vigilancia divulgado por la policía.

NYPD dijo que el sospechoso también trató de quitarle los pantalones mientras ella yacía aturdida en el cemento y luego se fue corriendo sin lograrlo. No está claro si la víctima lo conoce, si discutieron o si fue un ataque al azar.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

