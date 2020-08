Así de espectacular lució Maribel Guardia el día de su boda

View this post on Instagram

Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor 🙏🏼 Te adoro