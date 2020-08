Estaciones de TV de Univision Puerto Rico fueron vendidas a Liberman Media Group por $1 millón de dólares

Entretenimiento

La transacción no incluye el canal 7 (WSTE-DT) ni las emisoras de radio WKAQ 580 y KQ 105

La cadena de televisión Univision Puerto Rico fue vendida por su matriz Univision Communications Inc. a Liberman Media Group LLC, con sede en California.

Un comunicado de Univision este jueves confirma la transacción e indica que la empresa llegó a un “acuerdo para vender algunas de sus estaciones de televisión”.

Liberman Media Group pertenece al empresario, Lenard Liberman, quien ahora será el propietario de las estaciones de Univision Puerto Rico; es decir, el canal 11 (WLII-DT) y sus repetidoras canal 9 (WSUR-DT) y canal 12 (WOLE-DT).

Mientras que Univision Puerto Rico se quedará con el canal 7 (WSTE-DT) y las emisoras de radio WKAQ 580 y KQ 105.

El sitio especializado en televisión, Radio + Television Business reportó que la firma Fred Kalil of Kalil & Co. forma parte del acuerdo de compra de Univisión por lo que no se esperan cambios a corto plazo en la programación en los canales 9, 11 y 12.

Cuando se concrete el acuerdo antes de fin de año como se prevé, Liberman Media Group planea seguir trasmitiendo una combinación de programación producida localmente en Puerto Rico y trasmitida por las cadenas Univision y UniMás.

Liberman se comprometió a mantener la programación local a pesar de los cambios.

“Tenemos el pleno compromiso de continuar la programación producida localmente que ha caracterizado a estas estaciones y es muy popular con la audiencia a la que se dirige. Ya que tengo tres décadas de experiencia en medios en español, he visto con mis propios ojos la importancia de estaciones como estas para las comunidades locales y me enorgullece seguir al servicio de los puertorriqueños con el contenido del que dependen”, indicó.

“Estamos seguros de que el equipo de Liberman Media, que tiene una larga trayectoria en la difusión en español, es el comprador acertado para estas estaciones de televisión en Puerto Rico”, manifestó por su parte Vince Sadusky, director ejecutivo de Univision. “Agradecemos a nuestros empleados en estas estaciones por su dedicación y trabajo arduo, y les deseamos todo lo mejor en este próximo capítulo”.

No está claro cuántos empleados perderán sus empleos a raíz de la compra.

Un documento de acuerdo de compras publicado en el portal de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) detalla que la empresa Liberman Media Group compró las estaciones de televisión de Univisión Puerto Rico y sus repetidoras por 1 millón de dólares. En el comunicado disponible no se precisó la cifra convenida.