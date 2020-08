Entretenimiento

"Hay que dejarlos disfrutar de su relación, de su amor y hay que dejarlos que sean felices"

¡Sorpresa! Lupillo Rivera le pide disculpas a Belinda y Christian Nodal por la polémica, los memes y todo lo que se armó al rededor del nuevo romance por supuestas indirectas del hermano de Jenni Rivera.

En exclusiva, Alan Tacher entrevistó a Lupillo para ‘Despierta América’ y, por supuesto, no dejó de preguntarle sobre la parejita del momento, su ex Belinda con Nodal… Luego de reírse hizo la gran confesión no esperada:

“Lo único que puedo decir es pedirle una disculpas tanto a Belinda, pedirle unas disculpas tanto a Nodal, creo que esta nota la están llevando a otros extremos, creo que hay que dejar disfrutarlos de su relación, de su amor y hay que dejarlos que sean felices. De mi parte les deseo lo mejor del mundo, ahorita me encuentro super bien en mi vida personal y en mi vida profesional”, le dijo Lupillo a Tacher.

También aclaró que la joven que sale en las redes diciendo que es su pareja no solo no es cierto, sino que ni siquiera la conoce. Hasta aseguró que cuando vio la noticia la buscó en redes a ver si estaba linda.

¿Qué hará con el tatuaje de Belinda? Eso también le preguntó Alan y con misterio Lupillo le contestó que nos enteraremos cuando lo suba a las redes.

