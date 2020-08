Revelan nuevo mural de Kobe Bryant… En el videojuego NBA 2K21

A siete meses del trágico accidente en helicóptero en el que perdió la vida Kobe Bryant, su hija Gigi y siete personas más, el mundo aún sigue rindiéndole homenajes al que es considerado como uno de los mejores basquetbolistas de los últimos tiempos.

Hace unos días se dio a conocer que una calle llevará su nombre y este viernes el videojuego NBA 2K21, reveló que llegará un nuevo Modo Carrera y un nuevo vecindario, en el que se encontrará un mural inédito en honor a Kobe.

A new Neighborhood and MyCAREER are coming to 2K21

🌴☀️🌊 Run in the park at 2K Beach

📚🎓🏆 Ball from HS to college to the NBA

We're 7 days away from #2KDay on 9/4 pic.twitter.com/sATpkXysFV

