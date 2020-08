Suben recompensa por pistas en muerte de madre hispana baleada en calle del Bronx

NYPD elevó a $10 mil dólares la recompensa por información que conduzca a algún arresto en el homicidio de Priscilla Vásquez, joven madre baleada la madrugada del sábado 22 en El Bronx.

La policía encontró a Vásquez (25) con una herida de bala en la cabeza alrededor de las 5:20 a.m. del sábado, frente a East Cortland Avenue y 152nd Street, después de responder a un asalto en curso allí.

Fue declarada muerta en el lugar, dejando tres niños huérfanos en Melrose. No está claro si Vásquez era el objetivo de los disparos o fue herida al azar.

El pistolero huyó del lugar en una camioneta Chevrolet Traverse azul, según una fuente policial. Desde el domingo se divulgó un video del sospechoso caminando mientras disparaba, pero sigue prófugo.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for HOMICIDE on August 22, 2020 at 5:21 AM,in front of 335 E 152 St Bronx @NYPD40PCT.💰Reward up to $2500👀Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall #NYPDDetectives #nypdshea #nypdchiefofpatrol #nypdcab #bronxdaclark pic.twitter.com/tdTqaRdvVL

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 23, 2020