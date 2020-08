Una madre entre los cuatro hispanos muertos en balaceras el fin de semana en NYC

La desatada violencia armada del pasado fin de semana llenó nuevamente de balas y sangre las calles de la Gran Manzana. Desde el jueves y hasta este domingo11 personas fueron asesinadas, y por lo menos 45 recibieron disparos. Cuatro de las víctimas fatales identificadas eran de origen hispano.

Y para tratar de frenar esta violenta tendencia de balaceras, que en lo que va de año ha aumentado 200% con respecto al 2019, el comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) Dermot Shea, aseguró este lunes que en las próximas semanas aumentarán los efectivos en las calles.

“Estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, asegurándonos de que todos estén a la altura de esta circunstancia. Nos estamos asegurando de mantener a más oficiales en la calle, que es donde los necesitamos”, precisó Shea.

Si bien una buena cantidad de efectivos ya trabaja los fines de semana en los cinco condados, ahora a dos tercios de los oficiales bajo el rango de capitán, que actualmente tienen libres tanto el sábado como el domingo, deben cambiar sus turnos antes del 31 de agosto.

Estos efectivos, reforzarán la vigilancia de domingo a jueves, o de martes a sábado en horarios que se oficializarán próximamente, según un memo interno que fue revelado por medios locales.

“El cambio se debe a la combinación de mayor violencia, protestas en curso, restricciones de COVID-19 y reducción de la financiación a las horas extras de los funcionarios. El cambio permanecerá en vigor hasta nuevo aviso”, explicó el máximo jefe del NYPD.

Otras fuentes de la Uniformada también le confirmaron a El Diario que para las próximas semanas los vecindarios de El Bronx, Brooklyn y Queens, en donde se han concentrado la gran parte de los incidentes de bala y los crímenes, serán reforzados con fuerzas policiales, por lo menos “hasta que termine el verano”.

De igual forma, algunos portavoces del cuerpo policial negaron que la escalada de violencia en la ciudad que ha tenido su máxima expresión en los últimos dos fines de semana, se asocie con algún comportamiento de tolerancia a la delincuencia, por parte de los funcionarios.

“Es muy simple, la crisis sin precedentes causada por el coronavirus en todos los órdenes de la vida de los neoyorquinos, combinado con algunos temas de administración de la justicia, han disparado la violencia en la ciudad. Sospechábamos que iba a hacer así”, dijo la fuente.

Sin embargo, otros sectores dentro de NYPD aseguran que los recortes presupuestarios aprobados por la Ciudad para el año fiscal 2021 y las reformas policiales empiezan a generar ciertos límites para que el cuerpo policial pueda actuar con toda su capacidad “logística y operativa”.

Este lunes, el NYPD seguía con las pesquisas para determinar quién es el responsable de un asesinato que se registró el pasado sábado a las 5:20 a.m. cerca del complejo de viviendas públicas Melrose House, en El Bronx, en donde una detonación perpetrada por un hombre con la cara cubierta, cegó la vida de la joven madre Priscilla Vásquez, de 25 años, quien fue impactada por una bala en la cabeza.

Vecinos y amigos advirtieron que lamentablemente fue asesinada de manera accidental, en medio de la guerra de disparos que casi todas las noches toma las calles de algunos vecindarios del Condado de la Salsa.

“Ella no era el objetivo de este crimen. Era una gran madre, eso es lo que mejor sabía hacer. Perdió a su madre a una edad temprana. Así que sabía que tenía que cuidar de sus tres hijos. Ahora, ellos también crecerán sin una madre. Es difícil”, comentó Shantel Echevarría a medios televisivos.

Familiares dijeron que trabajaba para el Departamento de Parques de la Ciudad y que también era cosmetóloga autorizada.

A través de su cuenta en twitter, la Uniformada publicó un video en donde muestra al sospechoso que posteriormente huyó en un automóvil marca Chevy Traverse de color oscuro, con placas de Pennsylvania.

🚨WANTED for HOMICIDE: Do you know this person? On 8/22 at approximately 5:20 AM, in front of 335 East 152nd St in the Bronx, a 25-year-old female was shot, causing her death. Call 800-577-TIPS, or DM @NYPDTips with any info. All calls are anonymous. pic.twitter.com/UkuthtAHYi

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 23, 2020