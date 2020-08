Transexual es asesinada con 30 puñaladas; a su mamá de 75 años también la mataron

Noticias

El crimen es calificado como sádico, pues a Brandy la degollaron y le desfiguraron el rostro con una navaja

Transexual es asesinada con 30 puñaladas; a su mamá de 75 años también la asesinaron. Imagen ilustrativa

Foto: (Photo by HERIKA MARTINEZ / AFP) (Photo by HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images) / Getty Images