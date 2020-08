VIDEO: el dominicano sensación Fernando Tatis Jr. literalmente sacó la pelota del estadio

El dominicano Fernando Tatis Jr. se apoderó del liderato solitario de jonrones de las Ligas Mayores este jueves al conectar su número 13 de la temporada con los Padres de San Diego. No conforme con eso el joven de solo 21 años sacó la pelota del estadio.

Tatis desforró la pelota en un lanzamiento en curva del pitcher Matt Magill, de los Mariners de Seattle, y la envió a la azotea del emblemático edificio Western Metal Supply Co. que se encuentra en la esquina del jardín izquierdo del estadio Petco Park.

448 feet.@tatis_jr is the second player ever to send a home run ball to the rooftop of the Western Metal Building. pic.twitter.com/lcppersnfJ

— San Diego Padres (@Padres) August 27, 2020