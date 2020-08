Vanessa Claudio, panelista de Suelta La Sopa, recibe un ataque brutal y directo en redes sociales

View this post on Instagram

Se le fue con Todo • ¡EDDIE PROPANEX D5 DESPOTRICA CONTRA VANESSA CLAUDIO Y LE DICE P3NDEJA! Después de estar en el centro de la polémica al ventilar a #ErikaBuenfil por utilizar material que no le pertenece en la plataforma de videos #TikTok ahora #EddiePropanexD5 vuelve a la acción y está vez su mira esta puesta sobre #VanessaClaudio asegurando que se ha convertido en un títere de la televisión, llamándola PENDEJ# y no pierde el tiempo, cerrando con una indirecta con dedicatoria hacia #CarolinaSandoval ¿QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu