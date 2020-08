Conoce el apartamento de Giselle Blondet desde donde presume su belleza y su eterna juventud

View this post on Instagram

Hoy comienzo mi semana a con mucha esperanza. Siento que pronto podré estar con mi #babysophia. 🌸 Aquí pensando en que hoy comienza una nueva vida para muchos que por primera vez regresan a sus trabajos, que salen de la cuarentena. Ojalá recuerden el sacrificio tan grande que hemos hecho y lo importante que es cuidarnos para no dar un paso atrás. No olvidemos el uso de las máscaras, lavarnos las manos constantemente y mantener distanciamiento social. Les deseo una semana repleta de alegrías, reencuentros felices, nuevos proyectos, nuevas ilusiones y metas. Los quiero! ❤️ . . . #cuarentena #work #dream #positivevibes #motivationmonday #mondaygrind #goalsetting