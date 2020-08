En infartante topless y posando de espalda, Maripily paralizó las redes sociales

Entretenimiento

Sin ningún tipo de pudor, Maripily Rivera se quitó la parte de arriba para promocionar su marca de jeans

Maripily Rivera es una de las famosas que se mantiene más activa en las redes sociales sobre todo cuando de presumir su escultural figura se trata. Son muchas las fotos que deja ver la boricua desde su hogar y en ocasiones hasta desde lugares tan íntimos como el baño y la cama.

https://www.instagram.com/p/CEVeBipHqj5/

Recientemente, la modelo fitness nacida en Puerto Rico posó de espalda con un ajustado jean de su propia marca. Para resaltar el mismo decidió quitarse toda prenda arriba y lucir su bronceado dejando ver de lado parte de sus senos.

https://www.instagram.com/p/CEhTyvEnbzo/

Como era de esperarse, la publicación causó furor en cuestión de minutos entre sus fanáticos. “Tremenda retaguardia”, “Quiero que seas el sol me queme y me despierte todas las mañanas”, “Si me dieras la oportunidad, te haría feliz”, “Cada día más mamacita” y “Bella, espectacular y regia”, fueron algunos de los halagos que le escribieron a la sexy boricua en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Previo a este “post”, Maripily dejó botando la baba a más de uno al publicar una foto de espalda a un espejo y dejando ver su parte trasera luciendo un exuberante hilo dental. No hay duda que, en materia de seducción, la boricua es una de las ganadoras.

https://www.instagram.com/p/CEg6GtSnXYj/